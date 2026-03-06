Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 6 на 7 марта

В ночь с 6 на 7 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи второго круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Расписание матчей 6-7 марта (время московское):

22:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Клара Таусон (Дания);

22:00. Виктория Мбоко (Канада) – Кимберли Биррелл (Австралия);

22:00. Екатерина Александрова (Россия) – Талия Гибсон (Австралия);

22:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Анастасия Захарова (Россия);

23:30. Диана Шнайдер (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния);

23:30. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Анна Калинская (Россия);

00:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Химено Сакацумэ (Япония);

1:00. Анастасия Потапова (Австрия) – Жасмин Паолини (Италия);

1:30. Кори Гауфф (США) – Камилла Рахимова (Узбекистан);

5:00. Виктория Хименес-Касинцева (Румыния) – Наоми Осака (США);

6:30. Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины);

7:00. Анна Блинкова (Россия) – Аманда Анисимова (США).