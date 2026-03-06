Павел Котов рассказал, как мог обыграть Янника Синнера в 2024 году

402-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о матчах со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в 2024 году.

«Я играл с Синнером два раза подряд: сначала в Мадриде-2024, потом – на «Ролан Гаррос». Между двумя матчами прошло примерно три недели. В Мадриде он играл на среднем уровне. У меня был сетбол, уступил 2:6, 5:7. Если бы я тогда показал лучший теннис, то точно бы победил. Так получилось, что я уже был после двух тяжёлых встреч и не в самом оптимальном состоянии.

В следующий раз я встретился с ним в третьем круге на «Ролан Гаррос». Опять же, после двух тяжёлых матчей, но это была абсолютно другая игра. Турнир в Мадриде был подготовительным, он играл далеко не на своем уровне. А на «Ролан Гаррос» это сразу чувствовалось – матч закончился со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Вроде какая-то борьба была, не 6:0, не 6:1, но фактически он был на три-четыре розыгрыша впереди и удерживал преимущество», — сказал Котов в рамках подкаста «Весна зовёт» с Еленой Весниной.