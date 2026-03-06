Скидки
Котов: мама — часть семьи и член моей команды

Котов: мама — часть семьи и член моей команды
Комментарии

402-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов ответил, почему мама присутствует в его боксе во время турниров.

«Мне очень не нравится термин, который ты сейчас употребила — сепарация. Я не особо понимаю смысл этого слова. Мама – часть семьи и член моей команды. Почему я езжу с мамой? Наверное, потому что это человек, в котором я уверен на 100%. Я знаю, что она сделает всё, чтобы у меня всё было хорошо и чтобы я добился максимального результата», — сказал Котов в рамках подкаста «Весна зовёт» с Еленой Весниной.

Павел Котов стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Кобленце (Германия). В финале он одержал победу над представителем Германии Томом Генчем, который является 277-й ракеткой мира, со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

