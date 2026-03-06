Скидки
Винус Уильямс проиграла восьмой матч подряд в одиночном разряде турнира WTA

Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс проиграла восьмой матч подряд в рамках одиночных турниров WTA. Ранее Уильямс уступила на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) француженке Диан Парри со счётом 3:6, 6:7 (7:4), 1:6.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 00:55 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 1
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

В последний раз Винус Уильямс побеждала на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США) в июле 2025 года. В матче первого круга турнира она обыграла ещё одну американскую теннисистку Питон Стирнс (6:3, 6:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

