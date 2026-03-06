«Не думаю, что это принесло бы пользу». Швёнтек — о пятисетовых матчах для женщин на ТБШ

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением об идее проведения пятисетовых матчей в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».

«Честно говоря, это довольно странный подход, если учитывать, что в мире всё становится быстрее. Не знаю, понравилось бы это зрителям.

Кроме того, не уверена, что мы смогли бы сохранять высокий уровень игры на протяжении пяти сетов. Это факт: мужчины физически сильнее и могут лучше справляться с такой нагрузкой.

Мы никогда не тренировались так, чтобы готовиться к матчам из пяти сетов, поэтому пришлось бы менять весь календарь. Турниры «Большого шлема» стали бы настолько тяжёлыми, что, думаю, у нас просто не осталось бы времени готовиться к другим турнирам.

Это изменило бы очень многое. Не думаю, что это принесло бы пользу. Честно говоря, не понимаю, в чём причина такой идеи», – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее появилась информация, что организаторы Открытого чемпионата Австралии рассматривают возможное введение пятисетовых встреч в женском одиночном разряде с четвертьфинальной стадии турнира.