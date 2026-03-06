Линда Носкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть со Шнайдер
14-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга испанку Джессику Бузас Манейро (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Линда Носкова
Л. Носкова
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время поединка Носкова выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Джессика Бузас Манейро сделала в игре три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и румынкой Сораной Кырстей.
