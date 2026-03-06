Линда Носкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть со Шнайдер

14-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга испанку Джессику Бузас Манейро (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время поединка Носкова выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Джессика Бузас Манейро сделала в игре три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и румынкой Сораной Кырстей.