Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова — Джессика Бузас Манейро, результат матча 6 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Линда Носкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть со Шнайдер
Комментарии

14-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга испанку Джессику Бузас Манейро (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время поединка Носкова выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Джессика Бузас Манейро сделала в игре три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и румынкой Сораной Кырстей.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android