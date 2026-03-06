Скидки
Эмма Радукану — Анастасия Захарова, результат матча 6 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Захарова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, проиграв Радукану
Комментарии

24-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга россиянку Анастасию Захарову (86-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Радукану выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Анастасия Захарова не сделала в игре ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Радукану сразится с победительницей встречи между американской теннисисткой Амандой Анисимовой и россиянкой Анной Блинковой.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
