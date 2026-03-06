Захарова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, проиграв Радукану
24-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга россиянку Анастасию Захарову (86-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анастасия Захарова
А. Захарова
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Радукану выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Анастасия Захарова не сделала в игре ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Радукану сразится с победительницей встречи между американской теннисисткой Амандой Анисимовой и россиянкой Анной Блинковой.
