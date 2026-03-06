Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 6 марта, он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:15 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
Поединок теннисистов продлился 1 час 11 минут. За это время Берреттини сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолел датчанина Хольгера Руне.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:28
-
22:29
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:50
-
14:29
-
13:23
-
12:21
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30
-
04:59
-
04:48
-
04:32
-
03:25
-
03:02
-
01:22
-
00:56
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:30
-
00:15
- 5 марта 2026
-
23:27
-
22:52
-
22:35