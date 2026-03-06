Скидки
Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 6 марта, он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Поединок теннисистов продлился 1 час 11 минут. За это время Берреттини сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолел датчанина Хольгера Руне.

Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
