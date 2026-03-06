Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 6 марта, он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Поединок теннисистов продлился 1 час 11 минут. За это время Берреттини сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолел датчанина Хольгера Руне.