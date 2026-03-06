Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова неожиданно уступила в стартовом матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) австралийке Талии Гибсон (112-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Гибсон выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх. Екатерина Александрова сделала в игре шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Талия Гибсон сыграет с победительницей встречи между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и датчанкой Кларой Таусон.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:28
-
22:29
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:50
-
14:29
-
13:23
-
12:21
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30
-
04:59
-
04:48
-
04:32
-
03:25
-
03:02
-
01:22
-
00:56
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:30
-
00:15
- 5 марта 2026
-
23:27
-
22:52
-
22:35