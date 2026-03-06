Виктория Мбоко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Калинской

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче второго круга австралийку Кимберли Биррелл (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Мбоко выполнила семь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Кимберли Биррелл сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и турчанкой Зейнеп Сёнмез.