Виктория Мбоко — Кимберли Биррелл, результат матча 6 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Виктория Мбоко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Калинской
10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче второго круга австралийку Кимберли Биррелл (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Мбоко выполнила семь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Кимберли Биррелл сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и турчанкой Зейнеп Сёнмез.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
