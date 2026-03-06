Виктория Мбоко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Калинской
10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче второго круга австралийку Кимберли Биррелл (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Мбоко выполнила семь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Кимберли Биррелл сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и турчанкой Зейнеп Сёнмез.
