Таусон обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
17-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (11:9), 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Клара Таусон
К. Таусон
Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Таусон выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Юлия Путинцева сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Клара Таусон сыграет с австралийской теннисисткой Талией Гибсон.
