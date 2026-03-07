Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Клара Таусон — Юлия Путинцева, результат матча 6 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Таусон обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

17-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 9 		2
7 11 		6
         
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Таусон выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Юлия Путинцева сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Клара Таусон сыграет с австралийской теннисисткой Талией Гибсон.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android