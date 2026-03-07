Таусон обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

17-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Таусон выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Юлия Путинцева сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Клара Таусон сыграет с австралийской теннисисткой Талией Гибсон.