Флавио Коболли одержал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
15-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл серба Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Поединок теннисистов продлился 1 час 57 минут. За это время Коболли сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолел датчанина Хольгера Руне.
