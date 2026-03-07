Скидки
Флавио Коболли — Миомир Кецманович, результат матча 7 марта 2026, счет 2:1, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Флавио Коболли одержал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
15-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл серба Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 22:10 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Поединок теннисистов продлился 1 час 57 минут. За это время Коболли сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолел датчанина Хольгера Руне.

