Швёнтек рассказала, за выступлениями каких спортсменов следила на ОИ-2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, за какими спортсменами следила во время проведения Олимпийских игр – 2026 в Италии.

– Вы следили за Олимпиадой? Было ли что-то, что вас вдохновило — слова спортсменов или их истории?

– Я следила за Олимпиадой, но больше за самими выступлениями, а не за интервью.

Мне было очень интересно наблюдать за тем, что происходило в фигурном катании, особенно с психологической точки зрения. Я видела, как Алиса Лью выиграла, хотя раньше у неё были проблемы — она пережила выгорание и даже брала паузу. А сейчас кажется, что она делает всё просто ради удовольствия и чтобы показать свои невероятные навыки так, чтобы это приносило ей радость. По крайней мере, со стороны это выглядит так. Я с ней не разговаривала, поэтому точно не знаю. Но это очень вдохновляет.

Думаю, я буду помнить это ещё долго. Однако интервью я почти не смотрела — в основном просто следила за выступлениями и новостями, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) прошли с 6 по 22 февраля.