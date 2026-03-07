Скидки
Райлли Опелка — Бен Шелтон, результат матча 7 марта 2026, счет 1:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Бен Шелтон обыграл Райлли Опелку во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
8-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл соотечественника Райлли Опелку (68-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 00:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 7 6
7 7 		6 4 3
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч продлился 2 часа 12 минут. За это время Шелтон сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Опелки 23 подачи на вылет, пять двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта за встречу.

В третьем круге турнира Шелтон встретится с 27-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном, который обыграл во втором круге австралийца Адама Уолтона со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
