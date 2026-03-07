Бен Шелтон обыграл Райлли Опелку во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

8-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл соотечественника Райлли Опелку (68-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продлился 2 часа 12 минут. За это время Шелтон сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Опелки 23 подачи на вылет, пять двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта за встречу.

В третьем круге турнира Шелтон встретится с 27-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном, который обыграл во втором круге австралийца Адама Уолтона со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).