Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Химено Сакацумэ, результат матча 7 марта 2026, счёт 2:0, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга, который был для 27-летней белоруски стартовым на соревнованиях, она обыграла представительницу Японии Химено Сакацумэ (136-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 00:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Химено Сакацумэ
Япония
Химено Сакацумэ
Х. Сакацумэ

Встреча теннисисток продлилась 1 час 11 минут. За это время Соболенко сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету японки одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге лидер рейтинга WTA встретится с победителем противостояния, где сойдутся румынка Жаклин Кристиан и представительница Австралии Майя Джойнт.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«Давайте ввёдем пять сетов на ТБШ». Откровения Соболенко и Рыбакиной перед Индиан-Уэллсом
«Давайте ввёдем пять сетов на ТБШ». Откровения Соболенко и Рыбакиной перед Индиан-Уэллсом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android