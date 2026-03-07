Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга, который был для 27-летней белоруски стартовым на соревнованиях, она обыграла представительницу Японии Химено Сакацумэ (136-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Встреча теннисисток продлилась 1 час 11 минут. За это время Соболенко сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету японки одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем круге лидер рейтинга WTA встретится с победителем противостояния, где сойдутся румынка Жаклин Кристиан и представительница Австралии Майя Джойнт.
- 7 марта 2026
-
01:30
-
01:27
-
00:54
-
00:52
-
00:22
- 6 марта 2026
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:28
-
22:29
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:50
-
14:29
-
13:23
-
12:21
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30
-
04:59
-
04:48
-
04:32
-
03:25
-
03:02
-
01:22
-
00:56
-
00:54
-
00:42
-
00:39