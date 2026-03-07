Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга, который был для 27-летней белоруски стартовым на соревнованиях, она обыграла представительницу Японии Химено Сакацумэ (136-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 11 минут. За это время Соболенко сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету японки одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге лидер рейтинга WTA встретится с победителем противостояния, где сойдутся румынка Жаклин Кристиан и представительница Австралии Майя Джойнт.