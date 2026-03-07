Скидки
Лоренцо Музетти — Мартон Фучович, результат матча 7 марта 2026, счет 0:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка Лоренцо Музетти сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он сенсационно уступил венгру Мартону Фучовичу. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 00:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Поединок теннисистов продлился 1 час 29 минут. За это время Музетти сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Фучовича три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Фучович встретится с победителем противостояния между хорватом Дино Прижмичем и французом Артюром Фисом.

