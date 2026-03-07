Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Викторией Мбоко

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в упорной борьбе вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга, который был для 27-летней россиянки стартовым на соревнованиях, она обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез (80-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Матч теннисисток продлился 1 час 48 минут. За это время Калинская сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Сёнмез одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Калинская встретится с 10-м номером рейтинга WTA, 19-летней канадской спортсменкой Викторией Мбоко.