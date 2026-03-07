Скидки
Главная Теннис Новости

Зейнеп Сёнмез — Анна Калинская, результат матча 7 марта 2026, счёт 0:2, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Викторией Мбоко
22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в упорной борьбе вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга, который был для 27-летней россиянки стартовым на соревнованиях, она обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез (80-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 00:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Химено Сакацумэ
Япония
Химено Сакацумэ
Х. Сакацумэ

Матч теннисисток продлился 1 час 48 минут. За это время Калинская сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Сёнмез одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Калинская встретится с 10-м номером рейтинга WTA, 19-летней канадской спортсменкой Викторией Мбоко.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Новости. Теннис
