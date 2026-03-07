Кори Гауфф обыграла Камиллу Рахимову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
4-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (88-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 01:45 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут. За время матча Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустила десять двойных ошибок, а также реализовала семь брейк-пойнтов из 20. Рахимова сделала в игре идин эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге турнира Гауфф встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Александра Эала (Филиппины).
