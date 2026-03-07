Александрова и Кенин обыграли Самсонову и Макнелли в 1-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Русско-американская пара Екатерина Александрова и Софья Кенин вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче Кэти Макнелли (США) и Людмилу Самсонову (Россия) со счётом 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
07 марта 2026, суббота. 02:05 МСК
Кэти Макнелли
Людмила Самсонова
К. Макнелли Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Екатерина Александрова
Софья Кенин
Е. Александрова С. Кенин
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Александрова/Кенин выполнили две подачи навылет, допустили две двойных ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из шести. Макнелли/Самсонова сделали в игре три эйса, допустили две двойных ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх возможных.
Во втором раунде Александрова и Кенин встретятся с победительницами матча между парами Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) и Эмма Радукану (Великобритания)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).
Комментарии
