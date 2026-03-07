39-летний Гаэль Монфис уступил Феликсу Оже-Альяссиму на турнире в Индиан-Уэллсе

138-я ракетка мира 39-летний французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он уступил девятому номеру рейтинга ATP 25-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 18 минут. За это время Монфис сделал 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету канадца 14 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с победителем противостояния между россиянином Андреем Рублёвым и другим канадцем Габриэлем Диалло.