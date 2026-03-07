Скидки
Гаэль Монфис — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 7 марта 2026, счет 1:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

39-летний Гаэль Монфис уступил Феликсу Оже-Альяссиму на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

138-я ракетка мира 39-летний французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он уступил девятому номеру рейтинга ATP 25-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 02:05 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Поединок теннисистов продлился 2 часа 18 минут. За это время Монфис сделал 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету канадца 14 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с победителем противостояния между россиянином Андреем Рублёвым и другим канадцем Габриэлем Диалло.

Календарь мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
