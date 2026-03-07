Скидки
Анастасия Потапова — Жасмин Паолини, результат матча 7 марта 2026, счет 1:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Анастасия Потапова проиграла Жасмин Паолини во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

91-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова (Австрия) не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв представительнице Италии Жасмин Паолини (7-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 01:40 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 3
6 5 		6 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из 11. Паолини сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Паолини встретится с теннисисткой из Австралии Айлой Томлянович (85-й номер рейтинга WTA).

