Анастасия Потапова проиграла Жасмин Паолини во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

91-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова (Австрия) не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв представительнице Италии Жасмин Паолини (7-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из 11. Паолини сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Паолини встретится с теннисисткой из Австралии Айлой Томлянович (85-й номер рейтинга WTA).