Мирра Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Русско-американская пара Екатерина Александрова и Софья Кенин вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай) со счётом 6:4, 4:6, 10:8.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Андреева/Мбоко выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойных ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из восьми. Мертенс/Шуай не сделали в игре ни одного эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных.

Во втором раунде Андреева и Мбоко встретятся с победительницами матча между парами Александра Эала (Филиппины)/Ива Йович (США) и Хейли Баптист (США)/Елена Остапенко (Латвия).