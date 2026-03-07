Скидки
Андреева/Мбоко — Мертенс/Шуай, результат матча 7 марта 2026, счет 2:1, первый круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Русско-американская пара Екатерина Александрова и Софья Кенин вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай) со счётом 6:4, 4:6, 10:8.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
07 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
4 		6 0 8
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Андреева/Мбоко выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойных ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из восьми. Мертенс/Шуай не сделали в игре ни одного эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных.

Во втором раунде Андреева и Мбоко встретятся с победительницами матча между парами Александра Эала (Филиппины)/Ива Йович (США) и Хейли Баптист (США)/Елена Остапенко (Латвия).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
