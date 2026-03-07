Мирра Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Русско-американская пара Екатерина Александрова и Софья Кенин вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай) со счётом 6:4, 4:6, 10:8.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
07 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1 10
|
|6
|0 8
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Андреева/Мбоко выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойных ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из восьми. Мертенс/Шуай не сделали в игре ни одного эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных.
Во втором раунде Андреева и Мбоко встретятся с победительницами матча между парами Александра Эала (Филиппины)/Ива Йович (США) и Хейли Баптист (США)/Елена Остапенко (Латвия).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
04:58
-
04:27
-
04:23
-
03:43
-
03:12
-
02:23
-
01:49
-
01:44
-
01:30
-
01:27
-
00:54
-
00:52
-
00:22
- 6 марта 2026
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:28
-
22:29
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:50
-
14:29
-
13:23
-
12:21
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30
-
04:59
-
04:48