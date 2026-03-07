Александра Панова и Лаура Зигемунд вышли во 2-й круг парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Русско-немецкая пара Александра Панова и Лаура Зигемунд вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче Эйжу Мухаммад (США) и Эрин Рутлифф (Австралия) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Панова/Зигемунд выполнили три подачи навылет, допустили три двойных ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из 10. Мухаммад/Рутлифф сделали в игре один эйс, допустили четыре двойные ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из трёх возможных.

Во втором раунде Панова и Зигемунд встретятся с парой Ханьюй Го (Китай) и Кристина Младенович (Франция).