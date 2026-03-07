Янник Синнер обыграл Далибора Сврчину во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

2-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл чеха Далибора Сврчину (109-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Матч продлился 1 час 4 минуты. За это время Синнер сделал два эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Сврчины одна подача навылет, три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта за встречу.

В третьем круге турнира Синнер встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада).