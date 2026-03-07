Янник Синнер обыграл Далибора Сврчину во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
2-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл чеха Далибора Сврчину (109-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 05:10 МСК
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч продлился 1 час 4 минуты. За это время Синнер сделал два эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Сврчины одна подача навылет, три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта за встречу.
В третьем круге турнира Синнер встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада).
Комментарии
- 7 марта 2026
-
06:14
-
05:47
-
04:58
-
04:27
-
04:23
-
03:43
-
03:12
-
02:23
-
01:49
-
01:44
-
01:30
-
01:27
-
00:54
-
00:52
-
00:22
- 6 марта 2026
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:28
-
22:29
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:50
-
14:29
-
13:23
-
12:21
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30