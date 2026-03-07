Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Далибор Сврчина — Янник Синнер, результат матча 7 марта 2026, счет 0:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер обыграл Далибора Сврчину во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

2-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он обыграл чеха Далибора Сврчину (109-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 05:10 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продлился 1 час 4 минуты. За это время Синнер сделал два эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Сврчины одна подача навылет, три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта за встречу.

В третьем круге турнира Синнер встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Диана Шнайдер проиграла Соране Кырсте во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android