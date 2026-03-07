Осака обыграла Хименес-Касинцеву во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, она обыграла румынку Викторию Хименес-Касинцеву (97-й в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 05:10 МСК
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Наоми Осака
Н. Осака
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Осака выполнила четыре подачи навылет, не допустила двойных ошибок, а также реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Соперница сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге турнира Осака встретится с победительницей матча Ива Йович (США) — Камила Осорио (Колумбия).
