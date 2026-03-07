Томас Мартин Этчеверри проиграл Денису Шаповалову во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
27-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он проиграл канадцу Денису Шаповалову (39-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом: 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 04:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Матч продлился 2 часа 38 минут. За это время Шаповалов сделал 14 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету аргентинца четыре подачи навылет и три брейк-пойнта из шести.
В третьем раунде турнира Денис Шаповалов встретится со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
