Томас Мартин Этчеверри — Денис Шаповалов, результат матча 7 марта 2026, счет 1:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Томас Мартин Этчеверри проиграл Денису Шаповалову во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 7 марта, он проиграл канадцу Денису Шаповалову (39-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом: 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 04:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Матч продлился 2 часа 38 минут. За это время Шаповалов сделал 14 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету аргентинца четыре подачи навылет и три брейк-пойнта из шести.

В третьем раунде турнира Денис Шаповалов встретится со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

