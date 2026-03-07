Скидки
Анна Блинкова — Аманда Анисимова, результат матча 7 марта 2026, счет 1:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Анна Блинкова проиграла Аманде Анисимовой во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
94-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв представительнице США Аманде Анисимовой (6-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 1:6, 0:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 07:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 0
5 		6 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Блинкова не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Анисимова сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Анисимова встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану (24-й номер рейтинга WTA).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
