Анна Блинкова проиграла Аманде Анисимовой во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

94-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв представительнице США Аманде Анисимовой (6-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 1:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Блинкова не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Анисимова сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Анисимова встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану (24-й номер рейтинга WTA).