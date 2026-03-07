Скидки
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 6 на 7 марта

Комментарии

В ночь с 6 на 7 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи второго круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 6-7 марта:

Флавио Коболли (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:3, 6:4;

Маттео Берреттини (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 4:6;

Бен Шелтон (США) — Райлли Опелка (США) — 6:7, 7:6, 6:3;

Лоренцо Музетти (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 5:7, 1:6;

Гаэль Монфис (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 7:6, 3:6, 4:6;

Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада) — 3:6, 6:2, 6:7;

Далибор Сврчина (Чехия) — Янник Синнер (Италия) — 1:6, 1:6.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

