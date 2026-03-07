Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 6 на 7 марта

В ночь с 6 на 7 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи второго круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 6-7 марта:

Юлия Путинцева (Казахстан) – Клара Таусон (Дания) — 6:7, 2:6;

Виктория Мбоко (Канада) – Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 7:6;

Екатерина Александрова (Россия) – Талия Гибсон (Австралия) — 3:6, 5:7;

Эмма Радукану (Великобритания) – Анастасия Захарова (Россия) — 6:1, 6:3;

Диана Шнайдер (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния) — 2:6, 6:7;

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Анна Калинская (Россия) — 4:6, 6:7;

Арина Соболенко (Беларусь) – Химено Сакацумэ (Япония) — 6:4, 6:2;

Анастасия Потапова (Австрия) – Жасмин Паолини (Италия) — 7:6, 2:6, 3:6;

Кори Гауфф (США) – Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:3, 7:6;

Виктория Хименес-Касинцева (Румыния) – Наоми Осака (США) — 5:7, 2:6;

Анна Блинкова (Россия) – Аманда Анисимова (США) — 7:5, 1:6, 0:6.