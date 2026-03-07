Скидки
«Суперзвезда. Ну и Мирра тоже здесь». Мбоко показала фото Андреевой с собакой Рэсси

Комментарии

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой с её собакой Рэсси. Канадка оставила забавную подпись к снимку.

«Суперзвезда. Ну и Мирра тоже здесь», — написала Мбоко.

Фото: Соцсети Мбоко

Мбоко и Андреева играют вместе в парном разряде на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В стартовом матче теннисистки обыграли четвёртых сеяных Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай) со счётом 6:4, 4:6, 10:8.

В первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде Мирра Андреева сыграет с Соланой Сьеррой из Аргентины.

