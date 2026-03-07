Скидки
«Соперницы будут отвлекаться на бриллианты». Соболенко — о своём кольце за 78 млн рублей

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об игре на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с помолвочным кольцом на пальце правой руки. По разным оценкам стоимость украшения белоруски составляет около 78 млн рублей.

Во втором круге турнира она одержала победу над японкой Химено Сакацумэ со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 00:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Химено Сакацумэ
Япония
Химено Сакацумэ
Х. Сакацумэ

«Мы дважды проверили, есть ли вероятность потерять бриллиант [во время матча]. Оказалось, что нет, поэтому я надела его с уверенностью. Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

