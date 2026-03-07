Арина Соболенко раскрыла, как её жених сделал ей предложение руки и сердца

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис сделал ей предложение в Индиан-Уэллсе (США).

«Как все видели на видео, это не было запланировано. Это был сюрприз, но вся команда знала. Мой агент сказал мне, что у меня очень важная встреча через 15 минут. Я даже не была накрашена. Был вечер, и я очень устала, поэтому пошла в джинсах.

Потом мы приехали, и я увидела, как Георгиос плачет. Потом я попросила фотографа отойти от меня и сфокусироваться только на кольце, но это был прекрасный момент. Я была удивлена, хотя и чувствовала, что это произойдёт именно там, но ему всё же удалось сделать это сюрпризом», — приводит слова Соболенко Punto de Break.