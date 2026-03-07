Соболенко ответила, смогла бы играть на турнирах WTA без тренера

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не смогла бы играть в WTA-туре без тренера.

«Для меня это было бы очень сложно. Хотя я очень сильна духом, мне жизненно необходима поддержка и присутствие команды рядом. Сейчас я не представляю себя без тренера, хотя я умна и хотела бы знать всё. Мне не нравится всё делать самой, это отнимает слишком много энергии.

Мне нужен тренер, чтобы планировать тренировки, чтобы мне оставалось только заниматься теннисом. Для меня это было бы сложно, я долго искала подходящего тренера, но, возможно, для Эммы [Радукану] это необходимый перерыв. Не нужно спешить. Нельзя нанять кого попало. Это только создаст больше проблем», — приводит слова Соболенко Punto de Break.