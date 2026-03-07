Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко ответила, смогла бы играть на турнирах WTA без тренера

Соболенко ответила, смогла бы играть на турнирах WTA без тренера
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не смогла бы играть в WTA-туре без тренера.

«Для меня это было бы очень сложно. Хотя я очень сильна духом, мне жизненно необходима поддержка и присутствие команды рядом. Сейчас я не представляю себя без тренера, хотя я умна и хотела бы знать всё. Мне не нравится всё делать самой, это отнимает слишком много энергии.

Мне нужен тренер, чтобы планировать тренировки, чтобы мне оставалось только заниматься теннисом. Для меня это было бы сложно, я долго искала подходящего тренера, но, возможно, для Эммы [Радукану] это необходимый перерыв. Не нужно спешить. Нельзя нанять кого попало. Это только создаст больше проблем», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Материалы по теме
«Соперницы будут отвлекаться на бриллианты». Соболенко — о своём кольце за 78 млн рублей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android