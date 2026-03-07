Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Венгерская теннисистка получила угрозы убийством перед матчем с украинкой в Турции

Венгерская теннисистка получила угрозы убийством перед матчем с украинкой в Турции
Комментарии

95-я ракетка мира венгерская теннисистка Панна Удварди рассказала, что получила сообщения с угрозами расправы с ней и её семьёй перед матчем 1/4 финала на «челленджере» в Анталье (Турция). Она играла с украинкой Ангелиной Калининой и потерпела поражение (6:7, 5:7).

«Этот человек сказал, что, если я не проиграю свой матч, он причинит вред членам моей семьи. Он сказал, что знает, где живут мои родственники, на каких машинах они ездят и что у него есть их номера телефонов. Он даже прислал фотографии членов моей семьи и фото пистолета.

Я немедленно связалась с представителем WTA, отправила скриншоты и сообщила об этом родителям. Вероятно, личная информация могла просочиться из базы данных WTA, сейчас проводится расследование.

Консульство отреагировало очень быстро и направило на мой матч трёх полицейских, за что я им чрезвычайно благодарна. Полиция также посетила дома моих родителей и бабушки, и после матча я подала официальное заявление в полицию в Турции», — написала Удварди на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
Итальянская теннисистка заявила об угрозах в свой адрес перед матчем в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android