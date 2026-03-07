Скидки
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 7 на 8 марта

Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи второго круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 7-8 марта (время московское):

  • 22:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Каспер Рууд (Норвегия, 13).
  • 22:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14).
  • 23:30. Андрей Рублёв (Россия, 17) — Габриэль Диалло (Канада).
  • 23:30. Карен Хачанов (Россия, 16) — Жоао Фонсека (Бразилия).
  • 00:00. Новак Джокович (Сербия, 3) — Камиль Майхшак (Польша).
  • 01:00. Себастьян Корда (США) — Алекс де Минор (Австралия, 6).
  • 01:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария).
  • 02:30. Александр Бублик (Казахстан, 10) — Вит Коприва (Чехия, LL).
  • 05:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания, LD) — Тейлор Фриц (США, 7).
  • 06:30. Даниил Медведев (Россия, 11) — Алехандро Табило (Чили).

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
