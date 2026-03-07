Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 7 на 8 марта
В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи второго круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.
Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Расписание матчей 7-8 марта (время московское):
- 22:00. Хейли Баптист (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3).
- 23:30. Людмила Самсонова (Россия, 19) — Эшлин Крюгер (США).
- 23:30. Сонай Картал (Великобритания) - Эмма Наварро (США, 20).
- 23:30. Кэти Волынец (США, WС) — Елена Остапенко (Латвия, 26).
- 00:00. Кейла Дей (США, Q) — Ига Швёнтек (Польша, 2).
- 1:30. Мирра Андреева (Россия, 8) — Солана Сьерра (Аргентина).
- 2:30. Мэдисон Киз (США, 15) — Диан Парри (Франция, Q).
- 4:00. Марта Костюк (Украина, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q).
- 5:00. Джессика Пегула (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, WC).
- 7:00. Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 9).
