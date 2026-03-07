Скидки
Теннис

«Могу достичь более высокого уровня». Синнер — после выхода в третий круг в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге он обыграл чеха Далибора Сврчину со счётом 6:1, 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 05:10 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Мне очень приятно снова быть здесь и соревноваться. Я наслаждался встречей с некоторыми друзьями, которые у меня есть в этом районе и которых не смог увидеть в прошлом году, и воспользовался возможностью приехать пораньше, чтобы расслабиться, поиграть в гольф, но главное — потренироваться. Ментально чувствую себя в идеальной позиции, я очень свежий и хочу максимально реализовать свой потенциал и продолжать улучшаться как теннисист. Чувствую, что во многих вещах могу достичь более высокого уровня», — приводит слова Синнера Punto de Break.

