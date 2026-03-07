Синнер: в таком конкурентном мире всегда нужно улучшать что-то и менять мелкие детали

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе рассказал об изменениях в своей игре.

«В таком требовательном и конкурентном мире, как теннис, всегда нужно улучшать что-то и менять мелкие детали, потому что другие делают это постоянно. Помню об этом на каждой тренировке. Правда в том, что я очень стараюсь. У меня было очень мало выходных в течение нескольких месяцев, в моей тренировочной программе стало обычным делом проводить двойные тренировки», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Синнер сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.