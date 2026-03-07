Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Денисом Шаповаловым в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где 8 марта он встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Янник Синнер
Я. Синнер
— Твой следующий соперник левша, как ты с этим справляешься? Ищешь спарринг-партнёра, который играет левой рукой. Или тебя это не волнует?
— Зависит от того, как я себя чувствую, в целом для меня самое важное — хорошо чувствовать мяч. Так что не важно, левша соперник или нет. Левши всегда другие, траектории подачи иные. Стараюсь адаптироваться каждый раз, конечно, если есть левша, с которым можно обменяться ударами, лучше, — приводит слова Синнера Ubitennis.
Материалы по теме
Комментарии
