Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Денисом Шаповаловым в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Денисом Шаповаловым в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где 8 марта он встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Не начался
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Твой следующий соперник левша, как ты с этим справляешься? Ищешь спарринг-партнёра, который играет левой рукой. Или тебя это не волнует?
— Зависит от того, как я себя чувствую, в целом для меня самое важное — хорошо чувствовать мяч. Так что не важно, левша соперник или нет. Левши всегда другие, траектории подачи иные. Стараюсь адаптироваться каждый раз, конечно, если есть левша, с которым можно обменяться ударами, лучше, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер: в таком конкурентном мире всегда нужно улучшать что-то и менять мелкие детали
