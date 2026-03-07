Скидки
«Всегда считаю, что корты должны быть быстрее». Зверев — об условиях в Индиан-Уэллсе

«Всегда считаю, что корты должны быть быстрее». Зверев — об условиях в Индиан-Уэллсе
Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе высказался об условиях на турнире.

— Как вам показались условия на корте? Были ли разговоры о более быстрых условиях игры, чем в прошлом? Какова ваша позиция по этому поводу?
— В целом, я всегда считаю, что корты должны быть быстрее (улыбается). Но это, очевидно, лишь моё личное мнение. Индиан-Уэллс исторически всегда был довольно медленным с точки зрения предлагаемых условий. Думаю, реальная разница диктуется сменой мячей. Последние несколько дней было очень ветрено, поэтому, честно говоря, сложно привыкнуть к кортам или мячам. Если сравнивать игровую ситуацию с прошлым годом, вероятно, она быстрее. Скажем так, каждый турнир — это отдельная история, в прошлом году я почувствовал самые медленные условия за всё время, что играю здесь, — приводит слова Зверева Ubitennis.

Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
