«Эмма — очень особенный случай». Зверев — о частой смене тренеров у Радукану

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о частой смене тренеров у чемпионки US Open — 2021, 24-й ракетки мира британки Эммы Радукану.

«Думаю, что Эмма — очень особый случай. Люблю её как теннисистку и по-человечески, но думаю, что её отношение к тренерству крайне отличается от моего. Я с одним и тем же тренером уже 28 лет, поэтому это такая личная и специфическая тема, что каждый воспринимает её по-разному. В конце концов, у Эммы тоже есть тренер, Марк Петчи, который сопровождает её на этом турнире. Конечно, это зависит от неё, это такой индивидуальный аспект, что нет правильного ответа», — приводит слова Зверева Ubitennis.