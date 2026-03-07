Скидки
Александр Зверев заявил, что мог бы стать отличным тренером

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что смог бы стать отличным тренером.

— Думаешь, ты был бы хорошим тренером?
— Я был бы отличным (улыбается), — приводит слова Зверева Ubitennis.

На турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Зверев вышел в третий круг, обыграв итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4. Далее Александр сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолел датчанина Хольгера Руне.

