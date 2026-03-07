Андреева — Сьерра: онлайн-трансляция матча второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт матч второго круга, в котором восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой, занимающей 65-ю строчку в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 1:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирры Андреевой и Соланы Сьерры. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.