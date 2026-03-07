Андреева — Сьерра: онлайн-трансляция матча второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Поделиться
В ночь с 7 на 8 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт матч второго круга, в котором восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой, занимающей 65-ю строчку в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 1:30 мск.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 01:45 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Солана Сьерра
С. Сьерра
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирры Андреевой и Соланы Сьерры. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
20:56
-
20:42
-
20:30
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:00
-
18:00
-
13:42
-
12:44
-
11:46
-
11:14
-
10:54
-
10:49
-
10:00
-
09:30
-
08:51
-
07:19
-
06:38
-
06:14
-
05:47
-
04:58
-
04:27
-
04:23
-
03:43
-
03:12
-
02:23
-
01:49
-
01:44
-
01:30
-
01:27
-
00:54