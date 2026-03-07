Скидки
Джокович — об ОИ-2026: моя дочь влюблена в фигурное катание, приходится искать каток везде

Джокович — об ОИ-2026: моя дочь влюблена в фигурное катание, приходится искать каток везде
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от посещения зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Зимние Олимпийские игры — это впервые в моей жизни… Конечно, я участвовал в летних Олимпийских играх, но на зимних никогда не был. Моя дочь сейчас влюблена в фигурное катание. Теперь нам приходится искать каток везде, где мы.

Это весело, честно говоря, видеть спортсменов мирового уровня в зимних видах спорта и их мастерство, знаете, выступающих на высоком уровне — это просто так впечатляет меня. Как спортсмен я всегда испытываю большое уважение и восхищение тем, что делают атлеты», — приводит слова Джоковича SkySports.

Новак Джокович поздравил Арину Соболенко с помолвкой и оценил её кольцо
