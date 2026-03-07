«Погоду контролировать невозможно». Анисимова — об условиях в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась об условиях игры на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ранее некоторые теннисисты жаловались на непростые погодные условия, которые могут влиять на ход матчей.

– Игроки говорят, что условия здесь постоянно меняются — покрытие, ветер, холод, жара. Может быть, «Теннисный рай» не совсем точное название для этого места?

– Погоду контролировать невозможно. Мне даже нравится, что это словно становится вызовом для всех игроков. Хотя думаю, не всем это нравится.

Лично я люблю адаптироваться к таким условиям. Но если посмотреть вокруг — это всё равно рай, потому что здесь очень красиво.

По крайней мере, здесь не идёт дождь. Так что это уже плюс. Мне нравится здесь играть. По телевизору, возможно, не видно, насколько сильный ветер или даже песчаная буря, но всё равно выглядит красиво. Несмотря на экстремальные температуры или ветер, мне здесь нравится, – сказала Анисимова на пресс-конференции после матча второго круга.