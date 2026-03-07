Каспер Рууд обыграл Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге соревнований он обыграл Александра Шевченко из Казахстана (88-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Рууд четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шевченко восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Рууд сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Нуну Боржеш (Португалия).