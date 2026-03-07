Скидки
Каспер Рууд — Александр Шевченко, результат матча 7 марта, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Каспер Рууд обыграл Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге соревнований он обыграл Александра Шевченко из Казахстана (88-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Рууд четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шевченко восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Рууд сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Нуну Боржеш (Португалия).

