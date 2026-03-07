Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствую себя увереннее, когда они рядом». Арина Соболенко — о своей команде

«Чувствую себя увереннее, когда они рядом». Арина Соболенко — о своей команде
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением, смогла бы она играть и тренироваться самостоятельно без наличия тренерского состава.

– Эмма Радукану говорила, что может какое-то время играть без тренера. Ты можешь представить такой период для себя?
– Я готова уволить их всех прямо сейчас (смеётся). Но если серьёзно, для меня это было бы сложно. Хотя я психологически сильная, мне важно чувствовать поддержку и видеть свою команду на трибуне.

Сейчас не представляю себя без тренера. Даже если я хорошо понимаю теннис и многое знаю, мне не нравится самой планировать все тренировки. Это забирает слишком много энергии.

Мне нужен тренер, чтобы он составлял расписание тренировок, говорил, что делать, чтобы я думала только о теннисе, а не о том, какие упражнения сегодня делать.

Для меня это было бы сложно. Со временем я, возможно, научилась бы, но всё равно чувствую себя увереннее с командой рядом, – сказала Соболенко на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Бриллиант во время игры не потеряю». Соболенко — после первой победы в статусе невесты
«Бриллиант во время игры не потеряю». Соболенко — после первой победы в статусе невесты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android