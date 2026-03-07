Скидки
Матч Рууда и Шевченко в Индиан-Уэллсе прерывали из-за того, что болельщику стало плохо

Матч второго круга на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где встречались норвежец Каспер Рууд и представитель Казахстана Александр Шевченко прерывали, потому что одному из болельщиков стало плохо.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Фото: Скриншот из трансляции

Матч прервали в первом сете при счёте 2:0 40:15 на подаче Рууда. Зрителю оказывали медицинскую помощь и встреча возобновилась. В итоге норвежец выиграл матч со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Рууд сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Нуну Боржеш (Португалия). Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер.

