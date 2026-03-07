Скидки
Виктория Мбоко — о Мирре Андреевой: не воспринимаю её как соперницу. Она просто подруга

Виктория Мбоко — о Мирре Андреевой: не воспринимаю её как соперницу. Она просто подруга
Комментарии

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала о взаимоотношениях с восьмым номером рейтинга россиянкой Миррой Андреевой.

«Мне кажется, я не воспринимаю её как соперницу. Она просто подруга, которая играет на том же уровне, что и я, и мне кажется, что мы обе болеем друг за друга и всегда поддерживаем.

Приятно, наверное, иметь рядом игроков примерно твоего возраста, с которыми ты вырос, играя на этом уровне, потому что знаешь их так давно и можешь в каком-то смысле найти с ними общий язык. Надеюсь, что в будущем мы сможем продолжать соревноваться друг с другом и подталкивать друг друга к лучшим результатам. Она действительно хорошая девушка, и я всегда желаю ей всего наилучшего», — приводит слова Мбоко The Tennis Gazette.

