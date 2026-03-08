Скидки
Джек Дрейпер — Роберто Баутиста-Агут, результат матча 7 марта, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге соревнований он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (93-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Баутиста-Агута один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Дрейпер сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Джек Дрейпер является действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

