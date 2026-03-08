Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге соревнований он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (93-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Баутиста-Агута один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Дрейпер сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Бенжамен Бонзи (Франция).
Джек Дрейпер является действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
20:56
-
20:42
-
20:30
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:00
-
18:00
-
13:42
-
12:44
-
11:46
-
11:14
-
10:54
-
10:49
-
10:00
-
09:30
-
08:51
-
07:19
-
06:38
-
06:14
-
05:47
-
04:58
-
04:27
-
04:23
-
03:43
-
03:12
-
02:23